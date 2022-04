Kunstfund in Stendal: 280 Jahre altes Gemälde entdeckt

Hartwig Bretschneider, Dieter Fettback und Maurice Philip Remy untersuchen in Stendal die Rückwand des Ölgemäldes.

Rathsleben/Stendal - Es ist ein unscheinbares Landschaftsbild, das Hartwig Bretschneider aus Rathsleben in die Kamera hält. „Das Bild habe ich vor etwa 20 Jahren bei einem Scheunenflohmarkt in Kricheldorf bei Salzwedel noch für 50 Deutsche Mark erworben“, sagt er. Was er damals nicht wusste: Hinter dem Gemälde hat sich ein 280 Jahre alter Schatz versteckt.