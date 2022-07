Kultur: Künstler kommen wieder an den Tanger

In den kommenden Wochen geben sich im Tangerhütter Kulturhaus die Stars aus verschiedenen Musikrichtungen die Klinke in die Hand. Nicht zu kurz kommen die Kabarettfreunde und auch Künstler aus der Region treten nach den Corona-Lockerungen wieder in der jüngsten Stadt der Altmark auf.