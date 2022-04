Kunststücke auf der Skaterbahn : Scooterjungs in Tangerhütte werben für ihren Sport

Die neue Skaterbahn am Jugendclub in Tangerhütte ist seit zwei Wochen geöffnet und begeistert Jung und Alt. Um weitere Kinder und Jugendliche für diese Art des Sports zu begeistern, waren einige Scooterfahrer jetzt im Tangerhütter Hort zu Gast.

Die Scooterfahrer zeigen ihr Können im Hort an der Grundschule in Tangerhütte und laden zum Ausprobieren ein.

Tangerhütte - Um Lust auf ihren Sport zu machen, hatten sechs der am Bau der neuen Skaterbahn in Tangerhütte beteiligten Jugendlichen Scooter, Helme und Schrauberwerkzeuge eingepackt und waren zum Hort an der Grundschule gekommen. Dort sind gerade Ferienspiele und neue Ideen zur Freizeitgestaltung immer willkommen. Zumal es im Hort selbst auch schon Scooter gibt.