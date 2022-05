Landgericht Stendal: Vater muss wegen sexuellen Missbrauchs an Tochter ins Gefängnis

Stendal - Wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs musste sich ein 35-jähriger Mann seit dem 13. Januar vor dem Stendaler Landgericht verantworten. Bis zum 17. Februar sollte eigentlich an sechs Tagen darüber verhandelt werden, ob der Lkw-Fahrer zwischen Sommer 2019 und März 2020 an seiner damals elfjährigen Tochter in 13 Fällen sexuelle Handlungen vorgenommen hatte. Doch bis zu einem Urteil dauerte es dann doch nicht so lange.