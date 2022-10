Landgericht verurteilt dritten Täter von brutalem Überfall

Der dritte Täter des NP-Überfalls 2020 in Stendal wurde am Landgericht Stendal verurteilt.

Dieser NP-Markt in Stendal wurde im Jahr 2020 von drei Männern überfallen.

Stendal - Das muss für Henrique R.M. ein Schlag ins Gesicht gewesen sein: Die 10.Strafkammer am Landgericht Stendal befand ihn – als dritten Mittäter – des erpresserischen Menschenraubs auf den NP-Mark in der Lüderitzer Straße am 17. Juli 2020 für schuldig. Das Gericht entschied, dass Henrique R.M. für sieben Jahre und sechs Monate ins Gefängnis muss.