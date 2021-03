Wärhend der eine den Kaufvertrag abschloss, ließ der andere Autoteile mitgehen - so geschehen in Klietz im Landkreis Stendal. Symbolfoto: Heiko Wolfraum/dpa

Augen auf beim Autoverkauf: In Klietz haben zwei Käufer eines BMW bei der Gelegenheit noch Autoteile eines anderen Wagen mitgehen lassen.

Klietz (vs) l Ein Frau aus Klietz ist am Mittwoch auf zwei dreiste Autokäufer hereingefallen. Wie die Polizei mitteilt, hatte die 26-Jährige im Internet zwei BMW zum Kauf angeboten. Zwei Männer aus Magdeburg bekundeten Interesse an den Autos und erschienen zur Abholung mit einem Trailer vor Ort. Im Verkaufsgespräch gaben die potenziellen Käufer an, nur noch an einem der beiden BMW Interesse zu haben.

Während einer der Männer gemeinsam mit der Verkäuferin den Kaufvertrag unterschrieb, blieb der zweite draußen auf dem Hof. Nachdem der gekaufte BMW verladen und die Männer verschwunden waren, machte die Klietzerin eine unschöne Entdeckung: Am zweiten Fahrzeug fehlten der Vorschalldämpfer und der Katalysator.

Die Frau erstattete Strafanzeige bei der Polizei.