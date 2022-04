Landkreis Stendal fehlen fünf Millionen Euro

Stendal - Mit der oft zitierten schwarzen Null wollte der Landkreis Stendal den Haushalt 2021 abschließen – mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis. Ein Blick auf die aktuelle Budgetentwicklung zeigt aber ein anderes Bild: Das Ziel kann nicht erreicht werden. Die Budgetprognose weist ein Minus von rund fünf Millionen Euro aus. Wenn es so kommt wie prognostiziert, „rutschen wir zum Jahresende in die bilanzielle Verschuldung“, kündigte Landrat Patrick Puhlmann (SPD) im Kreisausschuss an. Heißt: Es gibt nicht ausreichend Rücklagen, um das Finanzloch zu stopfen.