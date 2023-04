Drei Jahre ohne? Dieses Gefühl hatte wohl kaum ein Läufer, der gestern beim 13. Tangermünder Elbdeichmarathon dabei war. Die Marathon-Macher hatten am Hafen der Stadt und entlang der Strecke wieder alles so professionell organisiert, als hätte es Stopp 2020, 2021 und 2022 nie gegeben.

Tangermünde - Alles läuft am Sonntagmorgen wie am Schnürchen. Das Festzelt und die Startnummernausgabe sind für die Läufer des 13. Tangermünder Elbdeichmarathons pünktlich geöffnet. Die Läuferandacht lockt gut eine Stunde vor dem ersten Startschuss in die St.-Stephanskirche. Das bunt gekleidete Sportlerfeld trifft nach und nach in Start- und Zielbereich im Hafen ein.