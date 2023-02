Seehausen/Hassel - Wer in den kommenden Jahren Fördergeld in Millionenhöhe in die Altmark bringen darf, sollte längst geklärt sein. Das Landesverwaltungsamt hat der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) „Altmark Mitte“ im Dezember 2022 den Zuschlag erteilt. Die hat sich gegen den Verein „Mittlere Altmark“ durchgesetzt. Warum sich die Gemeinde Hassel gegen diesen Beschluss wehrt.