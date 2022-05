Lebenshilfe baut in Stendal moderne Behinderten-Werkstatt

In moderne Arbeitsplätze für Menschen mit körperlicher, geistiger und seelischer Behinderung investiert die Lebenshilfe Stendal. Doch die Finanzierung steht noch nicht.

Großbaustelle an der Lüderitzer Straße in Stendal: Hier baut die Lebenshilfe eine neue Behinderten-Werkstatt für mehrere Betätigungsfelder.

Stendal - Lastwagen rollen auf das Gelände, laden Sand ab und fahren wieder weg. Ein hoher Baukran dreht sich um seine eigene Achse – eine Betonwand schwebt durch die Luft und wird vorsichtig wieder abgesetzt. Es geht hoch her auf der Baustelle an der Lüderitzer Straße in Stendal, unweit der großen Auto-Waschanlage.