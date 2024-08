Kunst in ihrer ganzen Vielfalt Lebenstraum einer Künstlerin geht in Tangermünde in Erfüllung

In der Galerie Schloßfreiheit von Simone Krüger in Tangermünde findet am Sonnabend, 24. August 2024, eine Vernissage der besonderen Art statt. Claudia Beuer erzählt.