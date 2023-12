Mit einer Liebeserklärung an den Hansecup Stendal macht sich Christina Sowa stark für das Sportspektakel und will es am Leben erhalten. Die Paderbornerin ist mehrfache Siegerin, national wie international.

Stendal - Der Hansecup gehört zur Geschichte der Sportstadt Stendal – und ist vielleicht Geschichte. „Das wäre sehr, sehr schade“, sagt Christina Sowa. Sie ist mehrfacher Champion im Mehrkampf auf internationaler und nationaler Ebene und hat als Seniorenleichtathletin den Stendaler Hansecup schätzen und lieben gelernt. Bis heute hält die 51-Jährige, die in Paderborn zu Hause ist, mit dem Cheforganisator Siggi Wille engen Kontakt.

„Sport verbindet, manches Mal ein Leben lang“, sagt Christina Sowa, die ihre erfolgreiche Laufbahn als Jugendliche beim Leichtathletik-Club Paderborn begann. In vielen Stadien ist sie dabei gewesen, hat Medaillen gesammelt und Siege errungen. „Doch der Hansecup in Stendal, das ist ein ganz besonderer Wettkampf gewesen“, sagt sie, während ihr Ehemann Martin Sowa, der sie viele Male als Betreuer begleitet hat, ihr beipflichtet. „So etwas habe ich nirgends auf der Welt erlebt.“ Da habe einfach alles gepasst: vor, während und nach dem Wettkampf, ergänzt Christina Sowa und spricht in Bezug auf den Hansecup, kurz SHC, von „meiner Familie“ und vom „besten Team aller Zeiten“.

Diese Liebeserklärung – „SHC, my family, best Team ever“ – hat sie sich für den 10. Hansecup 2022 auf ein Wettkampfshirt extra drucken lassen . Dieses ganz persönliches „Chrisy-Shirt“ hat nun einen Ehrenplatz im Stendaler Sportmuseum. „Ich übergebe es euch gern“, sagt sie zu Uwe Bliefert, dem ehrenamtlichen Leiter des Stendaler Sportmuseums. Dort gibt es bereits einen Ausstellungsbereich, der sich dem Hansecup widmet und in dem sich Christina Sowa und ihr Mann spontan auch umschauen. Wieder sind beide voll des Lobes, erinnern sich gern an die Empfänge, an den Service in der Leichtathletikarena, an die tollen Siegerehrungen, bei denen die Alterssportler auch Weltrekorde feiern konnten. „Stendal ist sprichwörtlich ein Garant für persönliche Bestleistungen und Altersklassenrekorde gewesen“, sagt die 51-Jährige.

Das Lob geht an den Stendaler Leichtathletikverein, der 2013 erstmals den Hansecup mit allem Drum und Dran ausgerichtet hat. Maßgeblichen Anteil hat Siggi Wille als Cheforganisator gehabt. Mit der zehnten Auflage 2022, die vom 28. bis 30. Mai stattgefunden hat, ist dann Schluss gewesen. Im Ergebnis bis dahin stehen zehn erfolgreiche Jahre Stendaler Hansecup im Mehrkampf der Leichtathletik für Seniorinnen und Senioren aus insgesamt 22 Nationen und immerhin 14 Weltrekorde.

Uwe Bliefert, ehrenamtlicher Leiter des Sportmuseums, mit dem neuen Ausstellungsexponat: ein extra für den Stendaler Hansecup angefertigtes Wettkampfshirt als Aufdruck der „besten Familie“, kreiert von der Leichtathletin Christina Sowa. Foto: Tobias Naussed

„Der Stendaler Hansecup ist für viele Altersklassensportler das Sprungbrett für die Teilnahme an Europa- und Weltmeisterschaften gewesen“, berichtet Christina Sowa. Sie selbst hat den Hansecup vier Mal gewonnen und ist bei Europa- und Weltmeisterschaften siegreich gewesen. Gerade für Altersklassensportler im Mehrkampf hat Stendal eine wichtige Bedeutung gehabt. „Es gibt weit und breit keinen Ausrichter, der sich dem Fünf-, Sieben- und Zehnkampf in dieser Form widmet“, sagt Christina Sowa. Zurzeit kuriert sie eine Schulterverletzung aus und möchte als über 50-Jährige wieder in die Wettkampfserie einsteigen. „Mein Wunsch wäre es, noch einmal beim Hansecup in Stendal zu starten“, sagt sie und fügt hinzu: „Ich glaube, da spreche ich aus dem Herzen vieler aus unserer Familie.“

Als nach der zehnten Auflage Siggi Wille bekanntgegeben hatte, sich aus gesundheitlichen Gründen zurückziehen zu müssen, entschied das Präsidium des Leichtathletikvereins, den Stendaler Hansecup 2023 nicht auszutragen. Ist er damit Geschichte, also zu den Akten gelegt? „So würde ich es nicht sehen“, sagt Peter Ludwig auf Volksstimme-Nachfrage. Um darauf konkreter antworten zu können, so der Präsident des Stendaler Leichtathletikvereins (SLV) weiter, bedarf es Gespräche mit dem Präsidium. Den Hansecup auszurichten, sei eine große und komplexe Aufgabe. Ob das der SLV mit seinen 315 Mitgliedern, davon 190 Kinder und Jugendliche, allein meistern kann? Ludwig wagt keine Prognose.

Und Siggi Wille? Er ist ja Ehrenmitglied beim SLV und stellt gern sein Know-how zur Verfügung. „Auch helfe ich gern mit“, versichert der 73-Jährige, dem die Leichtathletik-Familie sehr am Herzen liegt.