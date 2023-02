Stendal - Entsetzen und Enttäuschung über den geplanten Abriss eines Baudenkmals am Stendal Hauptbahnhof sowie jede Menge Sympathie für die Idee eines Architekten, es zu sanieren und künftig als Licht- und Lesehäuschen zu nutzen. So lassen sich die Reaktionen von Volksstimme-Lesern auf den Beitrag„Architekt will Tunnelhaus in Stendal retten“ zusammenfassen.