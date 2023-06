Vor 40 Jahren hat Helmut „Billy“ Groth in Stendal die Disko „SMH“ gegründet. Vier Jahrzehnte später sorgt er zum letzten Mal für die „Schnelle Musikalische Hilfe“ .

Diese Aufnahme entstand im Jahr 1983 in der HO-Gaststätte „Seeterrasse“ in Stendal-Stadtsee, kurz nachdem Helmut „Billy“ Groth mit seiner Diskothek „SMH“ gestartet war.

Stendal - Ob Peter Alexanders Hit „Sag’ beim Abschied leise Servus“ bei „Schulzens“ in Tangermünde zu hören sein wird? Vielleicht als Hitwunsch, den DJ „Billy“ Groth sicher gern erfüllt. Er selbst will nach 40 Jahren am Pult der Diskothek „SMH“ aber nicht leise Servus sagen – sondern noch einmal richtig aufdrehen. Oldies, Pop, Ostrock, auch Schlager

stehen auf der Titelliste, die er für seinen letzten Auftritt am Freitag, 16. Juni 2023, vorbereitet hat. Für einen Abend, an dem Helmut Groth seinen Disco-Geburtstag ordentlich feiern möchte.