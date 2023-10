Stendal - Nach der langen Sanierungsphase sollte das Augenmerk der neunten Stendaler Lichttage am 6. und 7. Oktober 2023 auf den frisch eröffneten Theaterbau gelenkt werden. Das hatte auch die gesamte künstlerische Leitung unter Regie von Dorotty Szalma übernommen. Die Intendantin brachte Künstler und Techniker aus dem eigenen Haus mit externen Gästen zusammen. Organisatorisch hatte die Hansestadt Stendal den Hut auf, als Partner ist die Stendaler Kaschade-Stiftung weiter mit im Boot. Sie hatte diese Veranstaltungsreihe initiiert.

Die polnische Band „Beauty But Dead“ eröffnete am Freitagabend die Show und damit die Stendaler Lichttage 2023. Foto: Aud Merkel

Schon die zum Theater hinführenden Abschnitte der Karlstraße waren einladend illuminiert. Die Gebäude und Bäume rund um den Theatervorplatz leuchteten in bunten Farben. Nachdem Kinder die Karlstraße mit leuchtender Kreide bemalt hatten, begannen die Lichttage mit Live-Musik. Die polnische Pop-Band „Beauty But Dead“ kam besonders bei jungen Leuten gut an. Sie spielte in einem riesigen, aufgeblasenen Iglu, das von innen wechselnd beleuchtet war und außen den gesamten Abend lang als Projektionsfläche diente. Am zweiten Veranstaltungstag eröffnete die ukrainische Folk-Band „Leléka“.

Viele Besucher schwärmten von der virtuosen Lichtshow der Artistin eSteffania. Sie jonglierte mit leuchtenden Requisiten und erzeugte damit verblüffende Effekte. Durch ihre schnellen Bewegungen entstanden abstrakte Figuren, Schriftzüge und Logos. Elektronische Live-Musik mit dem Duo „Harm & Heilgeist“ brachte coole Effekte im Zusammenspiel mit den Lichtprojektionen. Weitere Höhepunkte waren Video-, Bild- und Textcollagen des TdA und die Stendaler Kultbands „Big Daddy“ und „Nobody Knows“.

Das große Iglu bot ausreichend Platz für Projektionen ganz unterschiedlicher Art, auch Videoszenen gehörten dazu. Foto: Aud Merkel

Theaterchor und Spielclubs waren mit Masken und Taschenlampen in die Performance eingebunden. Ständig gab es neue Hör- und Seheindrücke. Die Kleine Markthalle illuminierte ihre Fenster mit selbst gebastelten Laternen aus Recycling-Materialien. Der Förderverein der Stendaler Feuerwehr sorgte für die Versorgung.

Die Artistin eSteffania erzeugte Lichteffekte durch schnelle Körperbewegungen. Foto: Aud Merkel

Chefdramaturg Roman Kupisch freute sich über den guten Besuch und den positiven Zuspruch: „Diesmal stand nicht so sehr die Lichtkunst, die für sich steht, im Vordergrund, sondern das soziale Ereignis. Hier am Theatervorplatz kommen Leute zusammen, die sonst nicht zusammenkommen. Sie schauen sich die Lichter und das Bühnenprogramm an, kommen aber auch ins Gespräch untereinander.“ Das Konzept, das Theater zum Lichtspielplatz für Stendal zu machen, ging auf – und auch, dass das TdA bei vielen Stendalern wieder in den Fokus rückt