Linkes Bündnis geht für niedrigere Energiepreise auf die Straße

Rund 60 Demonstranten ziehen am Freitagnachmittag durch Stendal

Ein Bündnis auf Gewerkschaften und linken Parteien demonstriert in Stendal für Besteuerung von Gutverdienern in der Energiekrise

Stendal - Am Freitagnachmittag haben rund 60 Personen in der Stendaler Innenstadt für eine finanzielle Entlastung von Geringverdienern in der Energiekrise demonstriert. Zu der politischen Kundgebung hatte das Sozialbündnis Stendal aufgerufen, ein Zusammenschluss von Gewerkschaften und Vertretern linker Parteien.