Der Lions Club bot beim Stendaler Weihnachtsmarkt finnischen Flammlachs an, der an der Feuerschale zubereitet wurde.

Stendal/vs. - Gemütliche Stunden und Tage mit den Liebsten genießen, die gemeinsame Zeit – für viele ist das das Schönste am Weihnachtsfest. „Doch es geht nicht allen unter uns gut. Für uns als Lions Club war es deswegen, wie in den vergangenen Jahren, wieder ein gute Möglichkeit, für unsere diesjährigen Spendenziele auf dem Stendaler Weihnachtsmarkt für folgende Ziele zu sammeln“, so Lars Schirmer, Pressebeauftragter der Stendaler Lions. Spendenempfänger werden der Förderverein der Comenius-Ganztagsschule Stendal, die Altmark Festspiele für ihr Kinderprogramm und der Verein Blaue Nase hilft unterstützen.

Auf dem Weihnachtsmarkt haben die Lions finnischen Flammlachs am offenen Feuer, „Heißen Hilde“ und Glögi (finnischer Glühwein) sowie Crémant und Champagner angeboten. „Doch die Projekte können immer noch mehr gebrauchen“, so Lars Schirmer. Wer die Lions bei ihrer Spendensammlung für die drei Empfänger unterstützen möchte, kann sich bei ihm per E-Mail: lars.schirmer@freenet.de. melden.