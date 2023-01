Stendal - Bescherung im Schwarzen Adler: Die Mitglieder des Lions-Clubs würdigten am Freitagabend Einrichtungen aus Stendal für ihre Arbeit. Dafür verteilte der Präsident des Lions-Clubs, Alexander Kleefeldt, fünf 1000-Euro-Schecks und bedankte sich für den Einsatz der Ehrenamtlichen. Ein sechstes Spendenziel werde noch ausgewählt, verkündete Kleefeldt. Für die musikalische Untermalung sorgten Kristina Rosenbaum und Mykhailo Didenko von der Musik- und Kunstschule Stendal, die am Wochenende am Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ in Salzwedel teilnahmen.

