Loch im Haushalt - Stendal muss 2023 Krisensicherheit beweisen

Die Verwaltung in Stendal muss in diesem Jahr beweisen, wie krisensicher die Stadt ist. Rutscht Stendal wegen des Millionen-Defizits im Haushalt in die Konsolidierung, muss also gezwungenermaßen stärker sparen, wird das die Stadt um Jahre zurückwerfen.

