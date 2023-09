Carolin Schulz eröffnet ihre logopädische Praxis im Bismarker Landambulatorium. Damit zieht nach fünf Jahren wieder Leben in die einstigen „Ambu“-Räume ein.

Logopädie in Bismark: Nach fünf Jahren wieder eine Praxis im „Ambu“

Die staatlich anerkannte Logopädin Carolin Schulz in ihren Praxisräumen im einstigen Bismarker "Ambu".

Bismark - „Eigentlich wollte ich in Kalbe eine Logopädie eröffnen, denn da gibt es noch keine“, erzählt Carolin Schulz (35, geborene Schaper, wohnt in Bismark, verheiratet, zwei Kinder). Doch in Kalbe, wo sie aufwuchs, fand sich keine passende Immobilie. Und dann?