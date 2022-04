Lüderitz holt mit großer Vielseitigkeit den 1. Platz im Kreiswettbewerb

Lüderitz - Alles, was Lüderitz (mit Groß Schwarzlosen und Stegelitz) zu bieten hat, hat es in die Waagschale für den Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ geworfen – und gewonnen. Die Urkunde für den ersten Platz im Kreiswettbewerb durfte Ortsbürgermeisterin und Vereinsvorsitzende von „Wir bleiben hier“, Edith Braun, persönlich entgegen nehmen – zusammen mit Ortschronist Rüdiger Steier und Vereinsmitglied Siegfried Ahrndt. Damit nimmt Lüderitz auch am Landeswettbewerb teil, der wegen der Corona auf 2022 verschoben wurde. Der Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ richtet sich an Dorfgemeinschaften (bis zu 3000 Einwohner), die stolz darauf sind, dass sich ihr Dorf durch Zusammenhalt und Gemeinschaftsaktionen auszeichnet.