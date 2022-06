Lüderitz: Journalistin aus der Ukraine filmt in der Altmark und will nach Hause

In gemütlicher Kaffeerunde in Lüderitz (Altmark) werden Videos für einen Bericht im ukrainischen Fernsehen aufgenommen. Jelena und Anya aus der Ukraine sind mit ihren Kindern dort von „guten Feen“ betreut worden und wollen das auch erzählen. Für Journalistin Jelena ist es außerdem ein Abschied, sie geht wenige Tage nach dem Treffen in die Ukraine zurück.

Jelena Jagubets (von links), Marianne Klooß, Markus, Alexander und Ina Fettback, Dascha, Sascha und Mama Anya Kucherjavenko sowie Volva und Kolja am Kaffeetisch in Lüderitz.

Lüderitz - In einer Reportage zum Weltflüchtlingstag, die in der Ukraine davon erzählen will, wie Ukrainer in Deutschland aufgenommen worden sind, werden unter anderem Ina Fettback und Marianne Klooß aus Lüderitz zu Wort kommen. Sie sind zwei ihrer „guten Feen“, wie die beiden ukrainischen Frauen sie nennen. Denn sie haben Jelena Jagubets und Anya Kucherjavenko mit ihren Kindern Vova (15), Kolja (8), Dascha (9) und Sascha (5) in den vergangenen Wochen betreut und begleitet. Und doch will Jelena endlich nach Hause zurück.