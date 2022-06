Mangelware im Spendenlager für Ukraine-Flüchtlinge in Tangerhütte

Im Spendenlager für geflüchtete Ukrainer in Tangerhütte gibt es fast alles für den Neuanfang in Deutschland. Bestimmte Dinge wie Töpfe, Betten und Fahrräder aber sind nach wie vor Mangelware. Inzwischen kommen auch Flüchtlinge aus Nachbarregionen nach Tangerhütte.

Oksana und Anton Krasnomovets kommen regelmäßig ins Spendenlager in Tangerhütte. Auch ihre Räder haben sie gespendet bekommen.

Tangerhütte - Oksana und ihr Sohn Anton aus der Region Riwne in der Ukraine sind mit den eigenen Fahrrädern zum Spendenlager in die Straße der Jugend in Tangerhütte gekommen. Das machen sie regelmäßig, um zu schauen, ob etwas Neues für sie dabei ist.