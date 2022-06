Mann aus Altmark greift Polizisten brutal an und geht in den Knast

Bei einem Polizeieinsatz rastet ein Mann total aus und prügelt um sich. So brutal, dass der Salzwedeler vom Gericht zu einer hohen Haftstrafe verurteilt wird. Ob diese Strafe zu Recht ausgesprochen wurde, sollte am Landgericht in Stendal entschieden werden.