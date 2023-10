Mann in Stendal entführt, geschlagen, ausgeraubt: Angeklagte vor Gericht

Stendal - Wie eine Entführung im Kriminalfilm muss es sich für das Opfer angefühlt haben, was sich an jenem 24. Oktober 2019 in Tangermünde und Stendal ereignet hat. Nick M., dessen Schwester Angelina M. und René B., wird vorgeworfen, den Mann seiner Freiheit beraubt, ihn geschlagen, getreten und schließlich beraubt zu haben.