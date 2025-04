Wahrburg/Staßfurt - Mit grün-weißen Flaggen und viel Applaus feuerte das Publikum das Männerballett „no plan“ an. Die Tänzer des Wahrburger Carneval Clubs (WCC) traten am Wochenende in Staßfurt zur 16. Landesmeisterschaft der Männerballette vom Karneval Landesverband Sachsen-Anhalt an. Das einzige Team aus der Altmark brachte einen Preis mit nach Stendal.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.