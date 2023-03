Massenkarambolage in Stendal - Was tun, wenn das Auto durchdreht?

Stendal/Schönfeld - Nur mal kurz einparken, doch auf einmal röhrt der Motor unter Vollgas. Der Versuch endet in einer Massenkarambolage. Genau das geschah am Mittwoch vor dem Landgericht in Stendal. Doch wie soll man sich in einem solchen Fall verhalten?