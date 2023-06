Wer in Tangermünde zu Hause ist, hat als Kind und Jugendlicher die Auswahl aus einem vielseitigen Freizeitangebot. Nicht nur jede Menge Sportvereine gibt es. Auch andere Interessen werden angesprochen.

Laura Zimmermann (25) leitet seit wenigen Tagen die mobile Jugendarbeit im Tangermünder Shalomhaus und fährt künftig zu Kindern und Jugendlichen in den Ortsteilen.

Tangermünde - Wer in der Stadt zu Hause ist, für den steht die Welt zu sportlichen und kreativen Angeboten meist eher zur Verfügung, da sich diese hier konzentrieren. Seit vielen Jahren ist es die mobile Jugendarbeit des Shalomhauses Tangermünde, die dafür sorgt, dass auch Mädchen und Jungen auf dem Land nicht fahren müssen, um das zu erleben, was Shalom auch in Tangermünde anbietet.