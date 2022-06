Mehr als 500 Menschen gehen in Stendal gegen Corona-Maßnahmen auf die Straße

Stendal - Mehr als 500 Gegner der Corona-Maßnahmen haben am Freitag, 10. Dezember, in Stendal demonstriert. Aufgerufen zu der Aktion hatte der Kreisverband der Partei „Die Basis“ unter dem Motto „Gegen die Spaltung der Gesellschaft“. Die AfD hatte sich angeschlossen. Angeführt von einer Frau im Engelskostüm – in einer Hand eine Friedenstaube, in der anderen eine Spritze – zogen die Demonstranten vom Wernerplatz durch die Innenstadt.