Mehr Bäume für Tangermünde – so wie schon vor 100 Jahren

Die Freien Stadträte Tangermünde möchten mehr Bäume in der Stadt. Vor allem an der Elbe soll es grüner werden. Wie ein alter Stadtplan von 1921 dabei helfen kann.

Tangermünde - Um den Baumbestand in und um die Kaiser- und Hansestadt Tangermünde aufzustocken, haben die Freien Stadträte die Stadtgeschichte bemüht. Denn alles muss nicht neu erfunden werden. Was haben die Tangermünder also damals gemacht?