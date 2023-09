Stendal - Für Fahrradfahrer in Stendal werden noch in diesem Jahr vier Einbahnstraßen entgegen der Fahrtrichtung geöffnet. Betroffen sind die Rohrstraße, Hospitalstraße, Neustraße und der „kleine“ Ostwall.

Entschieden wurde das bereits am 7. Juni dieses Jahres. Weil sich seitdem nichts getan hat, wollte die Stadtratsfraktion SPD/FDP/Ortsteile einen Antrag einreichen, die Straßen endlich für den Radverkehr entgegen der Fahrtrichtung freizugeben.

Verkehrsschilder sind bereits bestellt

Wie Fraktionsvorsitzender Reiner Instenberg (SPD) der Volksstimme mitteilt, ist dieser Antrag überflüssig. Oberbürgermeister Bastian Sieler (parteilos) reagierte auf das Schreiben Instenbergs. Die notwendigen Verkehrsschilder seien bestellt und der Aufbau soll erfolgen, sobald die Stadt uneingeschränkt über den Haushalt 2023 verfügen darf.

Der Haushalt des laufenden Jahres wird voraussichtlich in der Stadtratssitzung am Montag, 25. September, erneut zur Abstimmung gegeben. Das liegt daran, dass die Kommunalaufsicht Änderungen am Haushalt formuliert hat, denen der Stadtrat erst noch zustimmen muss. Passiert das, darf die Stadt all die Projekt angehen, die seit Jahresbeginn wegen des noch nicht genehmigten Haushalts auf ihre Umsetzung warten.