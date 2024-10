Der Nachwuchs in Stendal soll künftig stärker gefördert werden.

Unter anderem der Verein Lebendige Steine in Stendal soll ab 2025 mehr Geld für ihre Kinder- und Jugendarbeit erhalten.

Stendal. - Es liest sich auf den ersten Blick wie eine Hiobsbotschaft: Die sogenannte Förderrichtlinie für die Kinder- und Jugendarbeit in Stendal soll außer Kraft treten. In Wahrheit versteckt sich dahinter ein großes finanzielles Plus für den Nachwuchs der Hansestadt.