Seit Anfang 2023 gilt in Deutschland die sogenannte Mehrwegpflicht. Damit hat die Bundesregierung dem Plastikmüll den Kampf angesagt. Wie gut die Umsetzung acht Monate nach Einführung in Stendal funktioniert.

Mehrweg: So wird das Angebot in Stendal wahrgenommen

Am Bahnhof in Stendal kann sich schnell ein Heißgetränk gekauft werden – auch im Mehrwegbecher.

Stendal - Die Bundesregierung hat am 1. Januar 2023 die Mehrwegpflicht ins Leben gerufen, um Verpackungsmüll den Kampf anzusagen. Gastronomische Betriebe, die Essen und Getränke außer Haus anbieten, sind seitdem dazu verpflichtet, eine Mehrwegalternative für ihre Kunden anzubieten.

Betroffen von der Pflicht sind alle Gastro-Betriebe mit einer Ladenfläche ab 80 Quadratmetern und mit mehr als fünf Mitarbeitern. Filialen von Ketten müssen ebenfalls Mehrweg anbieten. Kleinere Betriebe sollten Kunden das Angebot ermöglichen, selbstmitgebrachte Behälter befüllen zu lassen. Die Volksstimme schaute und hörte sich in Stendal um, wie gut die Mehrwegpflicht mittlerweile umgesetzt wird.

Noch nicht in allen Geschäften in Stendal gehört Mehrweg zum Alltag. Mit gutem Beispiel gehen allerdings die Thonke-Filialen in der Hansestadt voran. Dort werden Mehrwegalternativen für Heißgetränke in zwei Größen angeboten. Für Becher und Deckel werden jeweils ein Euro Pfand berechnet. Wer den Becher später wieder zurückbringt, bekommt das Geld wieder. „Das geht dann überall, wo die Becher angeboten werden“, sagt Cindy Baum.

Mehrwegpflicht: Bequemlichkeit als Grund für Desinteresse

Die Mitarbeiterin in der Bäcker-Filiale am Hauptbahnhof ist von der Alternative überzeugt, doch hat sie die Erfahrung gesammelt, dass das Angebot nicht so stark angenommen wird, wie gewünscht. „Ich denke, das liegt daran, dass viele nicht genügend darüber aufgeklärt sind. Also nicht wissen, wo man die Becher wieder abgibt oder dass man sie ganz leicht wieder abwaschen kann“, sagt sie.

Beim Blick in die Wartehalle des Stendaler Hauptbahnhofs bestätigt sich dieser Eindruck und es fällt auf, dass viele Menschen ihren Kaffee noch aus Einwegbechern trinken. „Es ist einfacher so“, gibt ein Bahnreisender auf Volksstimme-Nachfrage als Antwort.

Bequemlichkeit nennt auch Daniela Mette als Grund, warum das Mehrweg-Angebot nicht so gut ankommt. Sie ist Pächterin der Aral-Tankstelle an der Röxer Straße und bietet unter anderem Heißgetränke zum Mitnehmen an. „Da wird nicht häufig nach gefragt. Für viele ist es noch neu und da fällt es schwer, sich daran zu gewöhnen und umzudenken“, sagt sie. Daniela Mette selbst findet die Alternative gut und würde sich freuen, wenn sie aktiver genutzt werden würde.

Bei der Fleischerei „Der Altmärker“ in der Breiten Straße würde es ebenfalls nur ab und zu mal vorkommen, dass Gäste ihr eigenes Mehrweggeschirr mitbringen oder danach fragen, sagt Bereichsleiter Jan Kleinau. „Vor Corona war das noch stärker, aber jetzt nicht mehr so.“ Im Laden selbst gibt es Styropor-Verpackungen als Einweg-Option. Mehrweg sei aufgrund der Anschaffungskosten derzeit nicht möglich.

Mehrwegpflicht: Hohes Bußgeld droht bei Verstoß

Andere Erfahrung hat André Weihrauch vom Mainly Stendal gemacht. Das Restaurant in der Marienkirchstraße bietet schon seit längerem Speisen und Getränke zum Mitnehmen in Mehrwegalternativen an. „Bei unseren Kunden kommt das Angebot gut an und wird auch häufig genutzt“, sagt er. Für Getränke gibt es Becher für zwei Euro Pfand. Für Speisen wie Bowls einen größeren Mehrwegbehälter für fünf Euro. „Man merkt schon, dass es in der Vergangenheit in dieser Hinsicht einen Sinneswandel bei unsere Kunden gegeben hat.“

Die Mehrwegpflicht ist allerdings nicht das Ende von Pizzakartons und Aluschalen. Bei diesen handelt es sich um sogenannte Take-away-Verpackungen, die von der neuen Regelung ausgenommen sind.

Für die Kontrolle der Mehrwegpflicht ist im Landkreis Stendal das Umweltamt zuständig. Ein Verstoß gegen das Gesetz kann zu einem Bußgeld von bis zu 10000 Euro führen.