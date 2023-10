Normalerweise wird in der Bismarker Altmarkkäserei rund um die Uhr produziert. Mittwoch, 11. Oktober, war eine Ausnahme. Die Belegschaft legte für vier Stunden die Arbeit nieder und streikte für mehr Geld.

Bismark - Die Milch lassen sie nicht sauer werden, sie selber sind es aber – so die Stimmung der Beschäftigten der Altmark-Käserei in Bismark. Am Mittwoch, 11. Oktober, legten sie zwischen 12 und 16 Uhr die Arbeit nieder. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hatte zum Warnstreik aufgerufen.