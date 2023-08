Ausbildung Milchwerke in Stendal - Wie wird man eigentlich Milchtechnologe?

Sie haben noch nie etwas vom Beruf des Milchtechnologen gehört? So geht es vermutlich vielen anderen auch. Ein Grund, den Beruf etwas näher zu beleuchten. Michel Uchtenhagen befindet sich derzeit im zweiten Ausbildungsjahr zum Milchtechnologen bei den Milchwerken in Stendal und gibt einen Einblick in den Beruf.