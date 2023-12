Die Straße am Mönchskirchhof ist wieder frei. Oberbürgermeister Bastial Sieler verrät, wann die Platzneugestaltung beginnt.

Ministerin Lydia Hüskens gibt Mönchskirchhof in Stendal frei

Stendal - Die sanierten Straßenabschnitte im Nordosten und -westen des Mönchskirchhofs in Stendal wurden am Donnerstag, 7. Dezember, für den Verkehr freigegeben. Am Nachmittag haben Sachsen-Anhalts Verkehrsministerin Lydia Hüskens (FDP) und Oberbürgermeister Bastian Sieler (parteilos) feierlich das Band zerschnitten.

Warum Lydia Hüskens extra für den Mönchskirchhof in den Landesnorden kam? „Ich möchte Stendal Respekt zollen.“ Die Ministerin sei beeindruckt davon, wie sich die gesamte Stadt in den vergangenen Jahrzehnten entwickelt hat.

Entwickeln wird sich auch die Parkanlage des Mönchskirchhofs. Laut Bastian Sieler soll die Umgestaltung im Frühjahr 2024 beginnen.