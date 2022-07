Mit diesen drei Ideen soll Stendal die Klimaschutz-Ziele erreichen

Stendal - Die Fraktion SPD/FDP/Ortsteile in Stendal setzt sich für die Klimaschutz-Ziele ein und hat einen entsprechenden Antrag gestellt. In der Beschlussvorlage heißt es, dass der Oberbürgermeister Klaus Schmotz (CDU) beauftragt wird, mit dem Aufsichtsrat Stendaler Wohnungsbaugesellschaft (SWG) in der nächsten Sitzung am 30. September folgende Ideen zu beraten.