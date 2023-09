Egal, ob aus Deutschland oder dem Ausland: Fachkräfte, die aus der Ferne neu nach Stendal ziehen, fangen meist bei null an. Der „Welcome Table“ soll ihnen dabei helfen, Anschluss zu finden.

Mit dieser Idee sollen sich Fachkräfte in Stendal willkommenfühlen

Welcome Table

Loben den Welcome Table (von links nach rechts): Barry Morgan (43, aus Simbabwe), Thomas Barniske (69, Vorsitzender des Unternehmensnetzwerks Altmark), Mechthild Bleuel (46, Geschäftsführerin der Inlingua Sprachschule), Mats-Milan Müller (33, Marketingleiter bei Coman Software), Amin Rezaie (24, aus Afghanistan), Tiange Dong (28, aus China) und Kimia Khorramroudi (30, aus dem Iran).

Stendal - Sie wollen in Stendal eine Willkommenskultur für Fachkräfte schaffen. Thomas Barniske vom Unternehmensnetzwerk Altmark und Mats-Milan Müller, Marketingleiter bei Coman Software, haben den „Welcome Table“ (dt. Willkommenstisch) ins Leben gerufen. Vier lebendige Beispiele zeigen, dass es nämlich gar nicht so einfach ist, in Stendal Anschluss zu finden.