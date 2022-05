Mit Farbe und Worten die Welt zeichnen

Kinder in Tangermünde haben gemalt, gedruckt, geschrieben und waren auf Reisen. Sie haben viel gelernt gesehen und ausprobiert in der Buchwerkstatt.

Gemeinsam schauen sich die Mädchen und Jungen, die an der Buchwerkstatt in Tangermünde teilgenommen haben, ihre Arbeiten an.

Tangermünde - Das Finale der Buchwerkstatt in Tangermünde ist noch nicht erreicht. Von April bis Oktober waren in Tangermünde Kinder in die Welt des Buches eingetaucht – hatten gelernt, viel selbst probiert, waren gereist und hatten Erfahrungen gesammelt. Das Ergebnis werden sie in wenigen Wochen kompakt in den Händen halten können.