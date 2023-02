Gesellschaftsspielklassiker wie Monopoly, Halma, Rommé, aber auch Dungeons & Dragons und Yu-Gi-Oh!, bekommen hier ihren großen Auftritt. In Stendal eröffnet die „Spielunke“ – ein Café, in dem es darum geht, miteinander zu spielen und ins Gespräch zu kommen. Viele Gründe sprechen dafür, dass die Geschäftsidee von Aileen Ziem ein durchschlagender Erfolg werden könnte.

Die Stendalerin Aileen Ziem (40, links) eröffnet am 24. Februar im Schadewachten in Stendal das Spielcafé „Spielunke“, in dem man Brett-, Karten- und Rollenspiele spielen und andere Gesellschaftsspiele-Enthusiasten treffen kann.

Stendal - „Ich spiele schon seit ich klein bin“, sagt Aileen Ziem, während sie durch ihr neues Brettspielcafé „Spielunke“ am Schadewachten in Stendal spaziert und das ist wohl der am wenigsten überraschende Aspekt an ihrer Person und ihrem Vorhaben. Überraschender ist, dass die Stendalerin nie mit dem Spielen aufgehört hat.