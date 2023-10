Was im Rathaus Magdeburg funktioniert, könnte in Stendal auch möglich sein: den Hund mit ins Büro nehmen. Eine Tierschützerin ist vom Bürohund-Konzept begeistert.

Im Rathaus in Stendal dürfen Hunde bislang nicht mit ins Büro. Das Konzept wird in Magdeburg erprobt und hat an Beliebtheit zugenommen. Von Tierschützern wird „Kollege Hund“ empfohlen, unter bestimmten Voraussetzungen.

Stendal - Den Hund mit ins Büro nehmen – für viele Arbeitnehmer ist das wahrscheinlich ein Traum. Im Magdeburger Rathaus ist das bereits Realität. Zumindest in der Phase eines Pilotprojekts, bei dem der Arbeitsalltag mit Hunden getestet wird. Ein großer Schritt, denn normalerweise heißt es für die Vierbeiner vor allem in den Verwaltungshäusern: „Wir müssen draußen bleiben.“

In Stendal wird das auch weiter der Fall bleiben. Das Büro des Oberbürgermeisters Bastian Sieler (parteilos) teilte auf Anfrage mit, dass in Rathausbüros nach wie vor Hunde nicht erlaubt seien und auch kein ähnliches Projekt wie in Magdeburg geplant sei. Der Vorstoß in Magdeburg ist übrigens von Stadträten gekommen.

Einige Chefs von Firmen und Institutionen in der Hansestadt Stendal erlauben hingegen längst Hunde im Büro. Zum einen haben sie gute Erfahrungen gemacht, zum anderen, um Mitarbeiter aus dem Homeoffice wieder ins Büro zu locken. Solch ein Konzept findet Susanne Wieske fantastisch. Sie ist Vorsitzende des Altmärkischen Tierschutzvereins im Kreis Stendal und weiß: „In den alten Bundesländern ist es aktuell im Trend, den Hund mitzubringen.“

Tipps für „Kollege Hund“ von Tierschutzexpertin im Kreis Stendal

Susanne Wieske wünscht sich auch hierzulande mehr sogenannte Bürohunde und erklärt im Gespräch mit der Volksstimme einige Vorteile und worauf zu achten ist: „Stellen Sie sich die Situation vor: Es ist hektisch im Büro. Vielleicht stehen viele Termine an. Da beruhigen die Knopfaugen eines Hundes, egal welcher Größe.“ Sie merkt allerdings an: „Der Hund muss menschenfreundlich sein.“ Herrchen oder Frauchen sollten ihren Vierbeiner in der Hinsicht gut einschätzen können. Immerhin sind sie in jeder Situation für das Tier verantwortlich. Auch wenn es zum Äußersten, wie einem Angriff auf Kollegen, kommen sollte.

Trotzdem kann „Kollege Hund“ nicht allein vom Halter eingestellt werden. Wie bei jedem anderen Kollegen ist die Einwilligung des Chefs Pflicht. Bei tierischen „Mitarbeitern“ braucht es auch die Zustimmung aller anderen im Team. „Nein heißt Nein, dann darf der Hund auch nicht einfach so mit ins Büro gebracht werden“, sagt Susanne Wieske.

Besteht eine Unsicherheit im Team, kann der Hund probeweise mitgebracht werden. Beispielsweise an Aktionstagen wie „Kollege Hund“ vom Deutschen Tierschutzbund. Susanne Wieske empfiehlt: „Man sollte an einem freien Tag mit dem Hund im Büro vorbeikommen und den Kollegen sein Tier vorstellen. Oder den Hund probeweise für ein paar Stunden mit ins Büro nehmen.“ So sieht auch der Besitzer, ob sich sein Tier in der neuen Umgebung wohlfühlt.

Oliver Müller und sein Hund Buddy. Ins Büro im Magdeburger Rathaus kann der Geschäftsführer der Fraktion Die Linke den Golden Retriever mitnehmen. Foto: Sabine Lindenau

Gibt es das finale Okay, beginnt die „Einarbeitungsphase“. So wie der Mensch muss sich ein Hund erstmal an die ungewohnte Umgebung im Kollegenkreis gewöhnen.

Rückzugsort und Pausen sind für „Kollege Hund“ genauso wichtig wie für jeden Büromitarbeiter

„Zudem braucht das Tier einen Rückzugsort. Beispielsweise ein Körbchen oder eine Decke, was nur für den Hund ist“, sagt Susanne Wieske. Und auch hier sind die Vierbeiner den Menschen sehr ähnlich: Pausen brauchen alle. Am besten sind Pausen mit Bewegung und an der frischen Luft. Mit seinem Tier ist der Mensch gezwungen, rauszugehen: „Die Mittagspause muss gemacht werden. Und zwar nicht am Schreibtisch. Vielleicht kommen auch andere Kollegen mit nach draußen.“

Wer sich krank fühlt, sollte zu Hause bleiben. Ein Leitsatz, der allen Arbeitnehmern gut bekannt ist. Auch „Kollege Hund“ darf nur gesund in die Arbeitsräume kommen. „Die wichtigsten Impfungen müssen vorhanden sein. Regelmäßige Wurmkuren sind ebenso wichtig“, sagt die Vorsitzende. Zecken können im Büro ebenfalls Unheil stiften. Kontrollen sind hier wichtig.

Rudelbildung im Büro sollte eher eine Ausnahme sein

Wollen mehrere Arbeitnehmer ihr Tier mit ins Büro nehmen, müssen die Hunde sich verstehen. Sonst besteht die Gefahr, dass die Kollegen sich nur noch darauf konzentrieren, die Hunde leise zu halten. Ist der Hund zu laut oder im ständigen Streit mit den anderen Tieren, kommt eine Sache zu kurz, die im Büro meist unerlässlich ist: die Arbeit. Das darf nicht passieren, so die Tierschützerin.

Nicht nur im eigenen Team können Hunde für gute Laune sorgen. Auch bei Kundenkontakt kann der Hund mit ins Büro. „Ein Gespräch über den Hund lockert die meisten Gespräche auf“, sagt Susanne Wieske. Hund und Kunde müssen sich dabei genauso gut verstehen wie der Hund mit den Kollegen.