Mobilitäts-Paten absolvieren Fahrsicherheitstraining

Tangerhütte/Stendal - Zusammen mit der Fahrschule Freytag aus Stendal und der Kreisverkehrswacht Stendal hatte der Verein „KinderStärken“ auf dem Flugplatzgelände in Stendal zum Fahrsicherheitstraining eingeladen. Das richtete sich an sogenannte Mobilitäts-Paten.

Mobilitäts-Paten sind Menschen die Mitfahrgelegenheiten für Jugendliche anbieten. Mit dabei waren aber auch einige Mitglieder verschiedener Sportvereine in der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte, die immer wieder Jugendliche mit dem Fahrzeug mitnehmen.

Teilnahme im eigenen Fahrzeug

Neben theoretischen Hintergründen zur richtigen Sitzposition und möglichen Folgen falscher Sitzeinstellungen ging es auch um Fahr- und Bremsübungen auf nasser und trockener Straße in verschiedenen Geschwindigkeiten. Jeder der sieben Teilnehmer nahm mit dem eigenen Fahrzeug teil und konnte so im gewohnten Umfeld die verschiedenen Fahrsituationen austesten.

Im Vorfeld hätten alle wenig konkrete Vorstellungen gehabt von dem, was sie erwartet, berichtet Franziska Probst. Am Ende aber waren sie froh, am Training teilgenommen zu haben, weil sich jeder in Situationen begeben konnte die man sonst nur in wirklichen Gefahrensituationen erlebt. Anfang 2023 soll es das Verkehrssicherheitstraining für das Projekt „#FahrMit“ noch einmal geben.

Elternunabhängiges Mobilitätskonzept ist seit 2019 Thema

Die Idee für ein „elternunabhängiges Mobilitätskonzept“ für Kinder und Jugendliche im ländlichen Raum Tangerhütte gibt es seit der Kinder- und Jugendkonferenz im November 2019. 2020 nahm das Ganze im Rahmen des Pilotprojekts „#FahrMit“ über das Förderprogramm „Landmobil“ des Bundesprogramms Ländliche Entwicklung Gestalt an.

Fahrlehrer Jörg Freytag (rechts) gibt Torsten Lotsch Hinweise zur richtigen Sitzposition und Fahrweise. Foto: Franziska Probst

In diesem Programm ist das Tangerhütter eines von 41 bundesweit umzusetzenden Projekten, koordiniert vom Verein „KinderStärken“. Eine der im Laufe des Projekts entwickelten Ideen war die Entwicklung eines Mobilitätskonzeptes, möglicherweise auch mit einem „#FahrMit“-Mobil.

Fahrsicherheitstraining soll wiederholt werden

Die Anschaffung eines zunächst angedachten Kleinbus für die Jugendlichen in der Region Tangerhütte sei aber inzwischen auch aus Kostengründen vom Tisch, so Franziska Probst. Mit dem Fahrsicherheitstraining setzt der Verein „KinderStärken“ inzwischen ganz auf private Fahrzeuge und sogenannte „Mobilitäts-Paten“ auf dem Land.