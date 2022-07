Modekette Orsay schließt Filiale in Stendal

Die Orsay-Filiale in Stendal schließt. Das Unternehmen hat in ganz Deutschland Mietverträge gekündigt.

Stendal - In der Stendaler Fußgängerzone in der Breiten Straße könnte ein weiteres Geschäft verschwinden. In wenigen Wochen schließt die Filiale der Mode-Kette Orsay. Das Unternehmen mit dem Stammsitz in Baden-Württemberg befindet sich in finanzieller Schieflage und droht, komplett vom Markt zu verschwinden. Berichten verschiedener Medien zufolge hat die Geschäftsführung die Mietverträge für alle Filialen in Deutschland zum 1. Juli gekündigt. Es besteht aber die Hoffnung, für einzelne Geschäfte neue Betreiber zu finden.