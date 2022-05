Modernste Grundschule der Region in Tangerhütte wird 10 Jahre alt

10 Jahre Grundschule „Am Tanger“ sollen in Tangerhütte gefeiert werden. Eigentlich ist das Schulgebäude schon aus den 60er Jahren, aber 2011/12 war es bis auf die Grundmauern entkernt worden und anschließend modern, barrierefrei und farbenfroh neu entstanden. Damals wurde sie als modernste Grundschule der Region gefeiert.

Kultusminister Stephan Dorgerloh nahm 2012 die Namensgebung der Grundschule "Am Tanger" in Tangerhütte vor.

Tangerhütte - 2012 bekam die frisch sanierte Grundschule „Am Tanger“ in Tangerhütte ihren Namen – in Anwesenheit des damaligen Kultusministers. Am Freitag, 20. Mai, feiert sie nun ihren 10. Geburtstag nach dem großen Umbau, der damals rund 3,5 Millionen Euro gekostet hatte.