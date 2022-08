Modernste Grundschule in Stendal ist rechtzeitig fertig

Dem Unterrichtsstart in der nigelnagelneuen Grundschule in Stendal steht nichts im Weg. 7,4 Millionen Euro wurden sehr gut investiert, für die Kinder und Pädagogen.

Die neue Grundschule „Haferbreite“ in Stendal ist fertig. Mit Schuljahesbegin 2022/23 am 15. August können Kinder dort lernen und sich auf dem Spielplatz austoben.

Stendal - Es sind nur noch wenige Stunden, bis sich am morgigen Donnerstag gegen 7 Uhr an der neuen Grundschule „Haferbreite“ die großen Glastüren öffnen und mehr als 100 Kinder in den Neubau stürmen. Pünktlich um 7.30 Uhr beginnt dann der Unterricht – in einer bestimmt lernförderlichen Umgebung für Schüler und Lehrer.