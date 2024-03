Ein abgetrennter Oberschenkel in einem Park in Berlin sorgt für Entsetzen. Er gehört einem 42-Jährigen aus Osterburg. Vom Körper fehlt jede Spur. Die Polizei sucht Zeugen.

Marcel Falk aus Osterburg, dessen abgetrennter Oberschenkel am 27. Februar 2024 in Berlin gefunden wurde. Die Aufnahmen links und rechts stammen von Überwachungskameras.

Osterburg/Berlin - Eine Szene wie aus einem Kriminalfilm spielt sich Ende Februar im Volkspark Prenzlauer Berg in Berlin ab: Einige Frauen gehen mit ihren Hunden spazieren. Die Tiere schlagen vor einem lichten Gebüsch an. Die Frauen sehen nach und erstarren vor Schreck.

„Sie entdeckten auf dem Grasboden ein Fleischstück und riefen die Polizei“, heißt es im Pressebericht der Berliner Polizei. Die Einsatzkräfte zogen einen Rechtsmediziner hinzu. Er stellte fest, dass es sich um einen Teil eines menschlichen Beines, genauer einen Oberschenkel, handeln soll.

DNS-Test enthüllte die Identität des mutmaßlichen Mordopfers

Der tätowierte, abgetrennte Oberschenkel gehört Marcel Falk, einem 42-jährigen Mann, der aus Osterburg stammt. Zu diesem Ergebnis kommen die Ermittler nach dem Abgleich von Erbgut (DNS) mit Datenbanken, wie Karen Häußer, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Berlin, auf Volksstimme-Nachfrage bestätigt.

Um welche Art Datenbank es sich handelt, dazu äußert sich die Staatsanwaltschaft aus „ermittlungstaktischen Gründen“ nicht.

Auch nicht dazu, womit dem Opfer die Verletzung beigebracht wurde. Die Berliner Behörden und Polizei ermitteln wegen Mordverdachts.

Vom Körper des Mannes fehlt jede Spur

Vom Körper des Mannes fehlt bislang jede Spur. Rein theoretisch wäre es denkbar, dass Marcel Falk noch lebt, doch davon geht die Staatsanwaltschaft nicht aus. Es sei auszuschließen, dass es sich bei der Abtrennung des Oberschenkels um eine medizinische Amputation gehandelt haben kann.

Nach Volksstimme-Informationen ist Marcel Falk in Iden zur Schule gegangen. Wie lange er in Berlin lebt(e), vermag die Staatsanwaltschaft nicht zu sagen. Ebenso, ob der Volkspark Prenzlauer Berg, wo der Oberschenkel gefunden wurde, zu den Aufenthaltsorten von Marcel Falk gehörte.

Laut Staatsanwaltschaftssprecherin Karen Häußer gab es bislang keine Verbrechen nach ähnlichem Tatmuster.

Polizei bittet um Mithilfe

Um Licht ins Dunkle zu bringen, hat die Berliner Polizei einen Zeugenaufruf gestartet. Darin möchten die Ermittlungsbehörden folgende Fragen beantwortet haben:

Wer kennt Marcel Falk und kann Angaben zu ihm beziehungsweise seinen Kontaktpersonen in Berlin machen?

Wer kann Angaben zu seinen Aufenthaltsorten in Berlin machen?

Hat jemand den 42-Jährigen nach dem 19. Januar 2024 noch gesehen? Wenn ja, wo und wann?

Wer hat im Volkspark Prenzlauer Berg, in den Tagen vor dem 27. Februar 2024, auffällige Beobachtungen gemacht, die im Zusammenhang mit der Ablage des Oberschenkels dort stehen könnten?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Letztere nehmen die 3. Mordkommission in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin-Tiergarten unter 030/46 64 91 13 33, per E-Mail an lka113-hinweis@polizei.berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.