Oldtimer Moskwitsch-Manie ein Leben lang: Ronald Schenk organisiert bundesweites „Mossi“-Treffen in der Altmark

Ronald Schenk aus Lüderitz bei Tangerhütte sammelt historische Pkw der Marke Moskwitsch und organisiert in diesem Sommer ein deutschlandweites Moskwitsch-Treffen in der Altmark. Seine Leidenschaft für die russische Marke liege in der Jugend begründet, erzählt er im Volksstimme-Gespräch.