Motocross-Festival „100 the Challenge“ verlässt Stendal

Beim Motocross-Festival in Stendal-Borstel sei es chaotisch und gefährlich zugegangen, kritisieren Stadt und Feuerwehr. Der Veranstalter zieht Konsequenzen.

Ausgebrannte Mofas zählten zur Bilanz des „100 the Challenge Festival“ in Stendal-Borstel.

Stendal - „So etwas wie das Motocross-Festival in Borstel wird es in diesem Jahr nicht geben.“ Diese Worte des Stendaler Oberbürgermeisters Bastian Sieler (parteilos) bei der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Stendal waren geradezu prophetisch – wenn auch in anderer Bedeutung.