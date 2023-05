Tradition Müllerssohn gibt Einblick in die Arbeit in einer 300 Jahre alten Mühle

Am Mühlentag gibt Joachim Maeße in Tornau bei Stendal Führungen durch eine 300 Jahre alte Bockwindmühle. Was den Altmärker mit dem historischen Gebäude verbindet und warum er sich so gut damit auskennt.