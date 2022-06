„Müllfresser“-Bastler bei Tangerhütte bekommen Besuch von Clowndame „Drundrun“

Um eine Frühjahrsputz-Aktion auch für den Nachwuchs spannend zu machen, hatte die Freiwilligen-Agentur Altmark zusammen mit dem Ideengeber, dem Förderverein der Kindertagesstätte Wichtelhausen in Kossebau, einen Müllfresser-Wettbewerb für den Landkreis Stendal ausgerufen. Von 23 Kindertagesstätten, die sich beteiligt haben, wurden drei Erstplatzierte ausgewählt – und zwei davon kommen aus der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte.

Die Kinder der Kita „Sonnenkäfer“ in Cobbel haben sich mit ihrem Müllfresser am Wettbewerb beteiligt.

Cobbel - Sowohl die Kita „Waldesrand“ in Grieben, als auch die „Sonnenkäfer“ in Cobbel wurden für ihre tollen Ideen und eine sehenswerte Umsetzung prämiert. Die beiden Einrichtungen haben sich eine naturnahe Erziehung schon seit Jahren auf die Fahnen geschrieben und waren von der Idee, einen eigenen Müllfresser zu bauen, begeistert. Bei der Preisverleihung in Stendal waren auch einige Kinder mit Eltern dabei.